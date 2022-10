POL-NB: Mit 1,57 Promille gestoppt

Bergen (LK VR) (ots) -



Am 10.10.2022 gegen 01.00 Uhr, führten die Beamten des Polizeihauptreviers Bergen eine Verkehrskontrolle durch. Der 51-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Fiats fiel den Beamten zuvor durch seine auffällige Fahrweise auf. So fuhr er in Schlangenlinien vom Ortsausgang Bergen in Richtung Stralsund und konnte schließlich auf einem Tankstellengelände gestoppt werden.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten den Geruch von Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Blutprobenentnahme zum Polizeihauptrevier Bergen begleiten. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.



