POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 09.10.2022 ereignete sich gegen 21:30 Uhr in Wolgast, Chausseestr. auf Höhe der Volksbank ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Dacia und einer Fahrradfahrerin.

Der 41-jährige Fahrer des PKW wollte von einem Parkplatz auf die B 111 fahren. Dabei übersah er die 59-jährige Fahrradfahrerin, welche von rechts kommend auf dem Geh- und Radweg fuhr.

Bei der Kollision verletzte sich die Radfahrerin leicht am Kopf und wurde zur Behandlung kurzzeitig ins Krankenhaus gebracht.

Am PKW entstand ein Schaden von 100 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Die Radfahrerin trug keinen Fahrradhelm.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang erneut zum Tragen eines Helmes während des Fahrradfahrens aufrufen.



