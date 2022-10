Person in Greifswald vermisst

Details anzeigen Herbert PAUL Herbert PAUL

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach dem 87- jährigen Herbert PAUL. Dieser wurde letztmalig am 09.10.2022, 18:15 Uhr an der Wiecker Klappbrücke in Greifswald gesehen.

Personenbeschreibung:

ca.1,65 m groß,

schlank,

Glatze,

dunkelblau gesteppte Jacke,

braune Hose,

braune Schuhe,

schwarzes Basecap

schwerfälliger Gang.

Er ist nach ersten Erkenntnissen orientierungslos.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.