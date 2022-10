POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 09.10.2022, gegen 18.00 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle Neubrandenburg über den Notruf die Information, dass in Stralsund, Stadtteil Tribseer, aktuell der Verdacht der Trunkenheitsfahrt besteht. Zeugen haben einen Kraftfahrzeugführer festgestellt, der einem anderen Kraftfahrzeugführer mittels Starthilfe aushelfen wollte. Bei der Unterhaltung stellten die Zeugen Atemalkohol fest. Die eingesetzten Beamten konnten den Verdacht bestätigen. Der 19jährige Stralsunder führte unter dem Einfluss von Alkohol sein Kraftfahrzeug zum Pannenfahrzeug. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille.

Daraufhin erfolgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell