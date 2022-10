POL-HRO: Unfall auf der BAB 20 bei Schönberg führte zur Vollsperrung

Schönberg (ots) -



Gegen 11:05 Uhr ereignete sich am 09.10.2022 auf der BAB 20 kurz vor

der Anschlussstelle Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck ein

Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw Renault überschlug und sich der

54-jährige Fahrer verletzte.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren der 54-jährige Renault-Fahrer und ein

52-jähriger Opel-Fahrer die BAB 20 in Richtung Lübeck. Auf Höhe der

Unfallstelle übersah der Opel-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel den auf

dem Überholfahrstreifen fahrenden Renault, scherte vor diesem ein und

bremste dann verkehrsbedingt. Der Renault-Fahrer musste dadurch

ebenfalls bremsen, kam ins Schleudern und durchbrach in der weiteren

Folge die Aussenschutzplanke. Anschließend überschlug sich der

Renault im Bereich der Bankette, durchbrach erneut die

Außenschutzplanke um blieb auf dem Hauptfahrstreifen liegen. Der

54-jährige Fahrer im Renault wurde bei diesem Unfall leicht verletzt

und von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Wismar

gebracht. Zur Unfallaufnahme, Bergung des nicht mehr fahrbereiten

Renaults und zur Versorgung des Verletzten musste die BAB 20 in

Fahrtrichtung Lübeck bis ca. 12:00 Uhr voll gesperrt werden.

Anschließend konnte der sich bereits auf einer Länge von 2 km

gebildete Rückstau einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet

werden.

15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Upahl unterstützen die

Maßnahmen an der Unfallstelle.

Zur weiteren Absicherung der Unfallstelle wurde von der

Autobahnmeisterei ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet. Dieser

bleibt bis zur Behebung der Schäden an der Außenschutzplanke

aufrechterhalten.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 7.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



