POL-NB: 20-jähriger Ford-Fahrer fährt betrunken gegen eine Mauer in Ribnitz-Damgarten-zwei Verletzte

Der 20 Jahre alte Fahrer eines PKW Ford Crown kam am 09.10.2022, 06:17 Uhr wegen unangepasster Geschwindigkeit in Ribnitz-Damgarten, Lange Straße von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. Dabei erlitt er selbst und seine 22-jährige Beifahrerin leichte Kopfverletzungen, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand (1,12 Promille) und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Sein Führerschein auf Probe wurde durch die Polizei sichergestellt. Am PKW Ford entstand Sachschaden von etwa 20.000 EUR.

Der alkoholisierte Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



