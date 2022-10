POL-NB: 65 Jahre alte Frau stirbt im Klinikum Neubrandenburg an ihren Verletzungen nach Verkehrsunfall

Neubrandenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am 07.10.2022, gegen 10:30 Uhr in Neubrandenburg, Juri-Gagarin-Ring wurde eine 65-jährige Frau aus Neubrandenburg schwer verletzt und kam ins Klinikum Neubrandenburg. Ein 65 Jahre alter Neubrandenburger hatte die Dame beim Abbiegen mit seinem PKW übersehen und angefahren, weil er nach eigenen Aussagen durch die Sonne geblendet war.

Die Verletzte ist am Vormittag des 09.10.2022 an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben.



