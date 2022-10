POL-HRO: 20-Jährige überschlägt sich mit Pkw

Rostock (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen, 09.10.2022 ereignete sich auf der Straße "Am

Strande" in Rostock ein Verkehrsunfall bei dem sich eine 20-jährige

Opel-Fahrerin überschlug.



Gegen 06:50 Uhr befuhr die Opel-Fahrerin die Straße "Am Strande" in

Rostock stadtauswärts in Fahrtrichtung Rövershäger Chaussee. Aus

bislang noch ungeklärter Ursache kam die 20-Jährige dabei mit ihrem

Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem

Laternenmast und überschlug sich in der Folge. Der Opel blieb

anschließend auf dem Dach liegen. Die 20-Jährige erlitt bei dem

Unfall leichte Verletzungen und wurde von einer

Rettungswagenbesatzung ins Klinikum zur weiteren medizinischen

Versorgung gebracht.

Der Unfallschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab keine Auffälligkeiten. Jedoch

gab es Anzeichen der missbräuchlichen Einnahme von Betäubungsmitteln.

In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und

der Führerschein sichergestellt.

Gegen die 20-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell