POL-HRO: Schwere Brandstiftung im Krankenhaus Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Am 08.10.2022 kam es gg. 15.30 Uhr nach einem Brandausbruch zur

Auslösung der Brandmeldeanlage des Klinikums " Helene von Bülow" in

Ludwigslust, Neustädter Straße 1.



Nach ersten Erkenntnissen brannte es in einem nicht genutzten Bereich

des 3. Obergeschosses eines Gebäudeteils des Krankenhauskomplexes.



Insbesondere die sich schnell über andere Räume und Etagen

ausbreitenden Rauchgase, machten eine unverzügliche Evakuierung von

25 Patienten und deren Umverlegung in entferntere Bereiche des

Krankenhauses erforderlich.



Die Evakuierung erfolgte durch das Krankenhauspersonal selbst, noch

vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte, die unter Atemschutz an den

Brandort vorrückten und das offene Feuer löschten. Danach erfolgte

die Entrauchung bzw. Durchlüftung der betroffenen Flure und Räume.



Durch das Feuer bzw. eingesetztes Löschwasser wurden mehrere

Krankenhausstationen so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie

vorübergehend nicht nutzbar sind. Alle Patienten konnten jedoch in

anderen Stationen des Krankenhauses verbleiben. In Abstimmung mit der

Krankenhausleitung ist die Notaufnahme des Krankenhauses bis

voraussichtlich Montag abgemeldet worden und steht somit für

Akutfälle nicht zur Verfügung.



Im Zusammenhang mit dem Brand mussten keine verletzten Patienten oder

Personal beklagt werden. Ein Feuerwehrmann zog sich eine leichte

Rauchgasvergiftung zu. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch

nicht beziffert werden, wird sich jedoch im sechsstelligen Bereich

bewegen.



Insgesamt waren neben dem Krankenhauspersonal, 40 Feuerwehrkräfte aus

Ludwigslust, Techentin, Hornkaten und Neustadt-Glewe im Einsatz. Die

Polizei zog mehrere Streifenwagenbesatzungen aus dem Bereichen

Ludwigslust, Parchim und des Autobahnpolizeireviers Stolpe zusammen.



Gegenwärtig ist der KDD Ludwigslust vor Ort. Der Brandort wurde

beschlagnahmt und Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der

schweren Brandstiftung aufgenommen.





Gilbert Küchler

Polizeiinspektion Ludwigslust

Leiter Polizeihauptrevier Ludwigslust



