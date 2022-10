LWSPA M-V: Gekentertes Segelboot auf dem Schweriner Innensee löst einen Großeinsatz aus

Schwerin (ots) -



Am Samstagnachmittag sorgte ein gekentertes Segelboot bei Gästen eines Fahrgastschiffes für große Aufregung. Auf dem Schweriner Innensee, im Bereich der Untiefe "Großer Stein", hatte sich ein Segelboot festgefahren und war anschließend gekentert. Die Besatzung konnte das Boot aus eigener Kraft nicht aufrichten und rief daher um Hilfe. Durch die aufmerksamen Fahrgäste und den Schiffsführer des Fahrgastschiffes wurden die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin und die Berufsfeuerwehr Schwerin informiert. Ein Schlauchboot der Wasserschutzpolizei kam umgehend zum Einsatz und erreichte in wenigen Minuten den Unfallort. Den beiden 27 und 56 Jahre alten Seglern aus Schleswig-Holstein ging es den Umständen entsprechend gut. Das 5,05 Meter lange Segelboot konnte aufgerichtet und zur Dienststelle der Wasserschutzpolizei geschleppt werden. Am Segelboot entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Die mangelnde Ortskenntnis der Besatzung sowie böiges Wetter haben diesen Sportbootunfall verursacht.



Annika Wegener, PHKin



Schichtdienstleiterin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Telefon: 0385/555760

Fax: 0385/555720

E-Mail: wspi-schwerin@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell