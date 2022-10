POL-NB: Zwei Pedelec- Diebe auf frischer Tat gestellt

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 08.10.2022 gegen 01.00 Uhr stellten Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit Nord zwei Männer mit unbeleuchteten Pedelecs im Ahlbecker Stadtgebeit fest. Als diese einer Kontrolle unterzogen werden sollten, flüchteten sie. Den Beamten gelang es beide zu stellen. Bei der Durchsuchung der polnischen Staatsangehörigen (26 und 34 Jahre) wurden ein Bolzenschneider, eine Akku- Flex und zwei Taschenmesser aufgefunden. Die Gesamtumstände sprachen für einen Diebstahl der Pedelecs.

Die Fahrräder wurden sichergestellt und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Kriminaldauerdienst übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Personen wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie aus diesen entlassen.

Im Laufe des Vormittags meldeten sich die Eigentümer der Pedelecs bei der Polizei. Ihnen konnte ihr Eigentum erfreulicherweise zurück gegeben werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell