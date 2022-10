POL-NB: Einbruch in den Netto- Markt in Stavenhagen

Stavenhagen (LK MSE) (ots) -



Im Zeitraum vom 07.10.2022, 21:00 Uhr bis zum 08.10.2022 , 04:45 Uhr kam es im Netto Markt in der Malchiner Straße 74 in Stavenhagen zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Supermarkt verschafft.

Dabei entstand ein Sachschaden im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes, außerdem wurden diverse Genussmittel entwendet.

Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg vor Ort im Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.



Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994/231-0 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



