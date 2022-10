POL-NB: Brand zweier PKW sowie eines Papiercontainers in Sassnitz

Sassnitz (LK V-R) (ots) -



Am Samstag, den 07.10.2022 gegen 21:05 Uhr wurde die

Einsatzleitstelle der Polizei von der Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen über einen brennenden Personenkraftwagen

in der August-Bebel-Straße in Sassnitz informiert. Bei dem Fahrzeug

handelte es sich um einen VW Up. Aufgrund des Feuers wurde auch ein

daneben geparkter VW Golf von den Flammen erfasst. Die zehn

eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz begannen

umgehend mit der Brandbekämpfung und löschten die beiden Fahrzeuge.

Am VW Up entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca.

6.000EUR. Beim VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

2.000EUR. Aufgrund dessen, dass die Brandursache bisher nicht

eindeutig geklärt werden konnte, wurde der VW Up in Absprache mit der

Staatsanwaltschaft Stralsund sichergestellt. Am Folgetag wird ein

Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht.

Weiterhin wurde gegen 21:10 Uhr ein brennender Papiercontainer im

Fischerring in Sassnitz gemeldet. Auch dieses Feuer wurde durch die

eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz bekämpft. Die

Brandursache konnte ebenfalls nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der

Papiercontainer brannte vollständig ab und es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Aufgrund des kurzen zeitlichen Versatzes sowie der räumlichen Nähe

der Brandorte wird gegenwärtig von Brandstiftungen ausgegangen. Die

Strafanzeigen gegen unbekannt wurden aufgenommen und die weiteren

Ermittlungen übernehmen der Brandursachenermittler sowie das

Kriminalkommissariat in Sassnitz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz, Tel.: 038392 3070, der

Internetwache dwer Landespolizei M-V oder in jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.



