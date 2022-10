POL-HRO: Tatverdächtige nach Wohnungsbrand in Rostock Lichtenhagen ermittelt

Rostock (ots) -



Der Wohnungsbrand im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ist aufgeklärt. Dringend tatverdächtig ist eine 31-jährige Rostockerin, für die das Amtsgericht Rostock die einstweilige Unterbringung angeordnet hat.

Der Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung wurde am heutigen Freitag erlassen.

Der Rostockerin wird vorgeworfen, am 06.10.2022 Feuer in ihrer eigenen Wohnung gelegt zu haben, bei dem nur durch Zufall keine Schwerstverletzten zu beklagen waren. (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/5338320).



Das Motiv für die Brandstiftung ist Gegenstand der noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen. Die Deutsche wurde bereits in die Klinik für Forensische Psychiatrie Rostock überstellt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell