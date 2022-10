POL-LWL: Werkzeug aus Baucontainer bei Zarrentin gestohlen - Zeugen gesucht

Zarrentin (ots) -



Auf dem Gelände des zukünftigen Schulzentrums in Zarrentin (Möllnsche Straße) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet und daraus diverses Werkzeug gestohlen. Unter anderem entwendeten die Täter hochwertige Akkuschrauber, Winkelschleifer und anderes Elektrowerkzeug. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1400 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich ersten Erkenntnissen zu Folge gegen 00:45 Uhr. Hinweise zu diesem Einbruch bzw. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Boizenburg (Telefon: 038847/6060) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell