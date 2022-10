POL-LWL: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Gehlsbach/Plau (ots) -



In der Gemeinde Gehlsbach ist ein 62-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag von einem Baugerüst gestürzt und ca. drei Meter in die Tiefe gefallen. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Zimmermann mit Arbeiten am Dach eines Hauses beschäftigt, als es zu diesem Vorfall kam. Vermutlich war der 62-Jährige aus noch ungeklärter Ursache vom Baugerüst abgerutscht. Mitarbeiter kümmerten sich nach dem Vorfall um den Verunglückten, der zunächst bewusstlos war. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Rostocker Klinik geflogen. Die Untersuchungen zum Hergang des Vorfalls dauern an.



