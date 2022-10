POL-LWL: Komplettes LKW-Gespann gestohlen

Lübesse (ots) -



Von einem Firmengelände in Lübesse ist am Donnerstagmorgen ein aus LKW und Sattelauflieger bestehendes LKW-Gespann gestohlen worden. Der dabei entstandene Schaden soll sich laut Eigentümer auf über 70.000 Euro belaufen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall morgens gegen 04:00 Uhr, als unbekannte Täter das Zugfahrzeug samt leeren Anhänger entwendeten. An der weiß lackierten Fahrzeugkombination waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) fahndet jetzt nach dem LKW-Gespann und bittet um Hinweise zum Vorfall oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges.



