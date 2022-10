POL-SN: 20-Jähriger nach Motorradunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 20-jähriger Heranwachsender wurde am gestrigen Tage bei einem Motorradunfall in Schwerin leicht verletzt. Der junge Mann aus dem Kreis Nordwestmecklenburg befuhr mit seiner KTM gegen 17.50 Uhr den Görrieser Weg in Krebsförden und stürzte ersten Erkenntnissen nach im Bereich einer Kurve.

Ursache könnte ein missglücktes Bremsmanöver gewesen sein.

Der Deutsche wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.



