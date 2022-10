Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-Jährigen in Stralsund

Details anzeigen Vermisste Erika Schürenberg Vermisste Erika Schürenberg

Seit dem 06.10.2022 wird die 83-jährige Erika Schürenberg aus Unterammergau (Garmisch-Partenkirchen) in Stralsund vermisst.

Zuletzt wurde die Vermisste am 04.10.2022 um 11:30 Uhr am Hauptbahnhof in Stralsund gesehen. Sie befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt dringend medizinsche Hilfe

Frau Schürenberg kann wie folgt beschrieben werden:

graue schulterlange Haare

schlanke

bekleidet mit einer schwarzen oder weißen Hose

grünem Wollumhang

Die Fahndungsmaßnahmen des PHR Stralsund blieben bisher ohne Erfolg.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden vom PHR Stralsund unter 03831-2890624 oder von jeder anderen Polizeidienststelle sowie im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.