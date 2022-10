POL-NB: Fahrzeugführerin mit 2,46 Promille gestoppt

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 06.10.2022 gegen 16.30 Uhr erhielt das Polizeirevier Wolgast durch eine Hinweisgeberin Kenntnis von einer vermutlich alkoholisierten Person, die mit schwankendem Gang und ihrem Leergut in einen PKW einstieg und in Richtung Netto Einkaufsmarkt fuhr.

Die eingesetzten Beamten überprüften im Rahmen einer Nahbereichsfahndung die o.g. Örtlichkeit ohne Ergebnis. Im Bereich des Parkplatzes vom Aldi Einkaufsmarkt konnte der gesuchte PKW fahrend angetroffen werden. Hierbei konnten die Beamten eine auffällige Fahrweise beobachten. Sie führten eine Verkehrskontrolle durch, bei welcher deutlicher Atemalkoholgeruch bei der 54- jährigen deutschen Fahrerin wahrgenommen wurde Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,46 Promille. Im Anschluss wurde die Fahrerin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell