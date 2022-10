POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Stralsund (LK VR) (ots) -



Kurz vor 16:00 Uhr beabsichtigte ein 61-jähriger Stralsunder (deutscher Staatsangehöriger) die Barther Straße auf Höhe des alten Tierparkeingangs mit seinem Fahrrad zu überqueren.

Dabei übersah er jedoch den bevorrechtigten PKW einer 57-Jährigen (deutsche Staatsangehörige) aus der Region, welche die Barther Straße befuhr.

Diese konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam.

Der Mann wurde schwer am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein auf dem Fahrrad mitgeführtes Kind blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen.



