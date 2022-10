POL-HRO: 38-jährige Fußgängerin bei Unfall in Rostock Groß-Klein schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am Donnerstagnachmittag, 06.10.2022, ereignete sich gegen 14:50 Uhr

im Bereich der Alten Warnemünde Chaussee ein Verkehrsunfall bei dem

eine 38-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.



Zum Unfallzeitpunkt wollte der 69-jährige Fahrer eines Opel Astra aus

einer Seitenstraße kommend nach links auf die Alte Warnemünder

Chaussee in Richtung Lütten Klein Dorf abbiegen. Dabei stieß der Pkw

mit der Fußgängerin, welche zeitgleich die Straße aus Richtung der

Sporthalle kommend überquerte seitlich zusammen.

Die Schwerverletzte wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur

weiteren medizinischen Versorgung ins Südstadtklinikum gefahren.

Für die Unfallaufnahme und zur medizinischen Versorgung musste die

Alte Warnemünder Chaussee für ca. 30 min voll gesperrt werden. Der

geschätzte Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



