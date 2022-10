POL-HRO: Skoda auf BAB 24 vollständig ausgebrannt

Parchim (ots) -



Gegen 14:45 Uhr erhielt die Polizei am 06.10.2022 über den Notruf die

Mitteilung über einen brennenden Pkw auf der BAB 24 kurz vor der

Anschlussstelle Parchim in Fahrtrichtung Berlin.

Beim Eintreffen des Funkwagens der Autobahnpolizei Stolpe brannte der

Pkw Skoda bereits in voller Ausdehnung.

Für die Dauer der Löscharbeiten und Bergung des Skoda musste die BAB

24 in Fahrtrichtung Berlin bis 15:45 Uhr voll gesperrt werden.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Am Skoda

entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000

Euro.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell