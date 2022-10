POL-HRO: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Nachdem es am heutigen Vormittag im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einem Wohnungsbrand gekommen war, hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 09:50 Uhr informierte die bereits alarmierte Feuerwehr die Polizei. Da die Mieter nicht anwesend waren, öffnete die Feuerwehr die Wohnung und begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Die betroffene Wohnung ist komplett ausgebrannt, unbewohnbar und der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden leicht verletzt und vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

Derzeit wird die betroffene Wohnung von Ermittlern der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen untersucht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung dauern an.



