POL-HST: Tragischer Unfall mit schwerstverletzter Person

Am Donnerstag, dem 06.10.2022 ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein folgenschwerer Unfall in Zingst.



Ein 56-jähriger Fahrer eines VW-Transporters fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen an der Unfallstelle gegen ein offenes Hoftor. Dahinter befand sich eine 55 Jahre alte aus der Region stammende Frau und bekam dieses Tor gegen den Kopf. Hierbei erlitt sie lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, letztlich wurde sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Zur Ermittlung der Verkehrsunfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Beide Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.



