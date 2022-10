POL-SN: Polizei gibt nach Hinweis auf einem mögliche Gefährdungslage an Berufsschule Entwarnung

Schwerin (ots) -



Zu einem Polizeieinsatz nach dem Hinweis auf eine mögliche Gefährdungslage kam es am heutigen Vormittag an der Berufsschule Gesundheit und Soziales in Schwerin. Eine Schülerin sei gegen 8.40 Uhr im Bereich des Schulgeländes an der Dr.-Hans-Wolf Straße auf einen maskierten Mann aufmerksam geworden und habe eine Lehrkraft informiert. Von Seiten der Schule sei dann umgehend die Polizei gerufen worden.



Die Beamten begannen unverzüglich mit einer Absuche des Schulgebäudes sowie seiner Umgebung. Im Ergebnis konnte jegliche Gefährdungslage für die Schüler ausgeschlossen werden.

Eine verdächtige Person wurde nicht angetroffen.



