POL-LWL: Reifenplatzer auf Grund deutlicher Überladung

Auf der BAB 24 bei Wöbbelin stellte die Polizei am Mittwochmittag einen deutlich überladenen Kleintransporter fest. Nach dem Einsatz einer Radlastwaage wurde festgestellt, dass der mit Outdoor-Utensilien beladene Transporter einer Eventfirma insgesamt 1180 Kilogramm schwerer als zulässig war. Ursprünglich war die Polizei während der Streifentätigkeit auf den Transporter aufmerksam geworden, da dieser eine Reifenpanne hatte. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurde schnell klar, dass die erhebliche Überladung für den Reifenplatzer ursächlich gewesen ist. Der 26-Jährige Fahrer sowie der Halter des Transporters müssen nun jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Zudem wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





