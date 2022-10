POL-HST: Streit zwischen zwei Fahrzeugführern endet mit einer leichtverletzten Person

Ahrenshagen (ots) -



Am Dienstag, dem 05.10.2022, kam es gegen 16:00 Uhr bei Ahrenshagen-Daskow nach ersten Erkenntnissen zwischen zwei Autofahrern zu einem Konflikt, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.



Demnach waren sowohl ein aus der Region stammender 56-jähriger Deutscher und ein ebenfalls aus der Region stammender 42-jähriger Deutscher in ihren jeweiligen Fahrzeugen in dieselbe Richtung unterwegs. Hier kam es bei einem Überholvorgang mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung der beiden Beteiligten, woraufhin einer den anderen ausbremste. Die beiden Männer gerieten zunächst verbal dann aber auch körperlich in Streit, in dessen Folge der 42-Jährige vermutlich durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt wurde. Auch wurde ein Seitenspiegel vom Fahrzeug des Geschädigten abgeschlagen.



Ein hinzugerufener Rettungswagen behandelte die Verletzungen vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen.



