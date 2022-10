POL-HRO: Fußballfans aus Berlin im Rostocker Seehafen beraubt

Rostock (ots) -



Nachdem es am späten Mittwochabend im Bereich des Fährterminals im Rostocker Seehafen zu einer Raubstraftat gekommen war, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Erste Ermittlungen ergaben, dass mehrere Fans des 1.FC Union Berlin mit der Fähre nach Schweden fahren wollten, um dort das Europa-League-Gruppenspiel zwischen Malmö FF und Union Berlin zu besuchen. Gegen 21:30 Uhr wurden Berliner Fans in ihrem Fahrzeug von vier vermummten Personen angesprochen und zur Herausgabe von Fanutensilien aufgefordert. Ein Tatverdächtiger entriss dann dem 27-jährigen Berliner einen Sportbeutel und einen Fanschal. Anschließend entfernten sich die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Während der sofortigen Nahbereichsfahndung im Zusammenwirken mit der Bundespolizei konnten zwei Personen der Hansa Fanszene festgestellt werden. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten Vermummungsgegenstände, Handschuhe und Fanutensilien des F.C. Hansa Rostock. Ob die zwei 34 und 27 Jahre alten Rostocker unmittelbar an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.



