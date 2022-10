POL-NB: Nachmeldung Diebstahl Pkw Ford Kuga - Fahrzeug aufgefunden

Stavenhagen (ots) -



Wie gestern berichtet, (siehe unten angefügte Erstmeldung) wurde in der Zeit vom 04.10.2022 bis zum 05.10.2022 ein Pkw Ford Kuga in 17207 Röbel entwendet.



Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte das geparkte Fahrzeug in den Nachmittagsstunden des 05.10.2022 hinter einer Tankstelle innerhalb des Stadtgebietes Stavenhagen aufgefunden werden.



Der Pkw wurde zur Spurensuche und -sicherung sicherstellt und der Eigentümer über das Auffinden in Kenntnis gesetzt.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem Hinweisgeber für die Unterstützung.



Erstmeldung:



In der Zeit vom 04.10.2022, 19:00 Uhr bis zum 05.10.2022,

07:00 Uhr wurde ein Fahrzeug des Herstellers Ford in 17207 Röbel entwendet. Das entwendete Fahrzeug stand geparkt vor einem Wohnhaus in der Straße des Friedens, auf Höhe der Hausnummer 51. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Ford Kuga des Baujahrs 2018. An diesem waren die amtlichen Kennzeichen RM-JJ831 angebracht. Der Wert wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Polizeireviers Röbel haben die Strafanzeige und Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer den Pkw gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei dem Polizeirevier Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



