POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach 79-jährigem Vermissten in Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin sucht derzeit per Öffentlichkeitsfahndung nach einem 79-jährigen Mann in Schwerin.



Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe und bewegt sich vermutlich im Schweriner Stadtgebiet oder im näheren Umland.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:



- ca. 1,80 m groß,

- Glatze,

- hustet stark,

- trägt gelbe Daunenjacke,

- blaues Jeanshemd,

- blaue Jeanshose,

- schwarze Schuhe



Ein Bild des Vermissten findet sich hier: https://fcld.ly/vermpsn



Wer den Mann gesehen hat, wird dringend gebeten die Polizei unter 110 oder den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu benachrichtigten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell