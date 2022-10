POL-NB: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss auf der B 109 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 05.10.2022, um 21:57 Uhr, meldete eine Zeugin über den Notruf der

Polizei einen Verkehrsunfall auf der B 109, kurz vor dem Ortseingang

Rollwitz aus Richtung Pasewalk kommend. Nach gegenwärtigen

Erkenntnissen war ein 35-jähriger Deutscher mit dem PKW Ford seiner

Mutter in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Nachfolgend überfuhr er einen Leitpfosten und kam auf einem bereits

bestellten Acker, erst an einem Erdwall zum Stehen. Bis auf eine

Abschürfung am Knie blieb der Fahrer unverletzt. Bei der

Unfallaufnahme gab er nach einer Belehrung an, unter Einwirkung von

Medikamenten zu stehen und keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Er

berichtete weiter, dass seine Mutter nicht wisse, dass er mit ihrem

PKW unterwegs sei.

Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand Totalschaden. Er musste durch

ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 3000,-Euro. Eine Blutprobenentnahme wurde beim

Fahrzeugführer durchgeführt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Führens eines

Kraftfahrzeuges unter Medikamenteneinfluss, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kfz.

eingeleitet



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell