POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person auf der B 105 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 05.10.2022, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich auf der B 105 auf Höhe

der Ortslage Heidberg ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten

Personen. Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar.

Der 46-jährige deutsche Fahrer eines PKW Mitsubishi befuhr die B 105

aus Richtung Rostock in Richtung Stralsund.

Eine 61-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW war ebenfalls auf der

B 105 unterwegs und musste auf Höhe Heidberg verkehrsbedingt

anhalten. Der deutsche Fahrer des Mitsubishi bemerkte zu spät, dass

der VW vor ihm angehalten hatte. Er leitete eine Gefahrenbremsung

ein, konnte die Kollision aber nicht verhindern und fuhr auf den VW

auf. Durch die Wucht des Aufpralls rutsche der VW nach rechts von der

Fahrbahn und eine Böschung hinunter. Der VW kam auf einem Feld zum

Stillstand. Bei dem Unfall wurde die 61-Jährige aus dem Landkreis

Vorpommern-Rügen schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der

46-jährige Fahrer des Mitsubishi aus Rostock konnte nach ambulanter

medizinischer Versorgung nach Hause entlassen werden.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 25.000,-Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell