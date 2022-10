POL-LWL: Polizei fahndet nach vermisstem Mann und bittet um Hinweise

Goldberg (ots) -



Die Polizei fahndet aktuell nach einem 51-jährigen Mann aus Below bei Goldberg. Der Vermisste ist bereits seit Dienstag aus seiner Wohnung verschwunden. Die Polizei erhielt am Mittwochvormittag Kenntnis vom Verschwinden des 51-jährigen Mannes und sucht seither mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach ihm. Weitere Details zum Vermissten sowie ein Foto von ihm sind unter dem beigefügten Link zu finden:https://fcld.ly/vermhd



Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.



