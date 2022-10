POL-NB: Ermittlungserfolg - mutmaßlicher Täter gefasst

Stralsund (ots) -



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat heute einen mutmaßlichen Täter festgenommen, der am Sonntag eine 87 Jahre alte Stralsunderin sexuell missbraucht und leicht verletzt haben soll. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5335269) Schnelle und umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam führten schließlich zur Identifizierung und Festnahme eines 36-jährigen deutschen Täters, der morgen dem Haftrichter vorgeführt wird.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:



Antje Schulz

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell