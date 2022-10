POL-NB: Beziehungsstreit eskaliert

Neubrandenburg (ots) -



In den Abendstunden des 04.10.2022 kam es im Neubrandenburger Reitbahnviertel zu einem Gewaltvorfall zwischen einer 22-jährigen deutschen Frau und ihrem Lebensgefährten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide in Streit, wobei die Beschuldigte den 30-jährigen Deutschen mit einem Messer verletzte. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



