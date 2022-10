POL-NB: Verkehrsunfall auf der B104

B104/Malchin (ots) -



Am heutigen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr kam es auf der B104 zwischen Stavenhagen und Malchin zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 60-jährige Fahrzeugführer eines Krad in einem Überholvorgang auf der B104 in Fahrtrichtung Malchin und stieß auf Höhe des Abzweiges Kölpin mit einem abbiegenden Pkw eines 30-jährigen Fahrzeugführers zusammen.



Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Der Fahrzeugführer des Pkw erlitt leichte Verletzungen.



Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Im Zuge des Rettungseinsatzes und der Beräumung der Unfallstelle wurde die B104 für ca. 1 Stunde in beide Richtungen gesperrt.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.



