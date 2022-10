POL-GÜ: Bagger und Anhänger von Baustelle entwendet

Güstrow (ots) -



Am Morgen des 04.10.2022 kamen Beamte der Polizei Teterow auf einer Baustelle im Bereich Krakow am See zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen entfernten hier bislang unbekannte Täter mit schwerem Gerät die Sicherungseinrichtungen eines Anhängers, auf dem ein Kleinbagger abgestellt war. Die eingesetzten Beamten konnten diverse Spuren und Beweismittel sicherstellen, die nun ausgewertet werden müssen. Der Stehlschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



