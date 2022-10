POL-HRO: Mann belästigt Passanten auf dem Schweriner Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am Dienstagabend ist es auf dem Schweriner Marienplatz zu

Belästigungen gekommen.



Ein 34-jähriger Deutscher befand sich gegen 20:25 auf dem Platz der

Schweriner Innenstadt. Hierbei entblößte er mehrfach sein Glied in

Anwesenheit mehrerer Geschädigter. Dies wurde von Zeugen beobachtet.

Zeugen waren es auch, die den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der

Polizei festhielten.

Die Schweriner Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann

anschließend fest. Auf Antrag eines Bereitschaftsstaatsanwalts wurde

er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und

eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Auf dem Weg zur Dienststelle

beleidigte der Tatverdächtige die eingesetzten Polizeibeamten.

Er muss sich nun wegen seiner exhibitionistischen Handlungen sowie

der Beleidigungen verantworten. Hierzu hat die Kriminalpolizei die

Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell