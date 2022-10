Polizei fahndet nach vermisstem Mann und bittet um Hinweise

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Die Polizei fahndet aktuell nach dem 51-jährigen Henry Dittmer aus Below bei Goldberg. Der Vermisste ist bereits seit Dienstag aus seiner Wohnung verschwunden. Die Polizei erhielt am Mittwochvormittag Kenntnis vom Verschwinden des 51-jährigen Mannes und sucht seither mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach ihm. Trotz Suche hat die Polizei bislang keinen Anhaltspunkt zum Aufenthalt des Vermissten, der ca. 170 Zentimeter groß und von korpulenter Gestalt ist, erlangen können. Er ist Brillenträger und hat kurze Haare sowie eine Stirnglatze. Der 51-Jährige ist mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.