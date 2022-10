POL-NB: Diebstahl eines Ford Mondeo in Torgelow

Torgelow (ots) -



In der Nacht vom 04.10.2022 zum 05.10.2022 wurde in Torgelow ein roter Ford Mondeo, Baujahr 2016 entwendet. Das Fahrzeug wurde am 04.10.2022 gegen 18.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Mozartstraße 8 abgestellt. Als der Fahrzeughalter sein Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen UEM-IS89 am nächsten morgen nutzen wollte, war diese verschwunden. Der Wert wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.



Beamte der Polizeistation Torgelow und Eggesin haben eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen aufgenommen.



Es werden Zeugen gesucht! Wer den Pkw gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 820, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



