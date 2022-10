POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Transporters in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.10.2022 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein versuchter Diebstahl eines Transporters mitgeteilt.



Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten derzeit unbekannte Täter in der Zeit vom 04.10.2022, 21:00 Uhr bis zum 05.10.2022, 06:45 Uhr einen Transporter Peugeot Boxer in der Edgar-Andre-Straße der Neubrandenburger Südstadt zu entwenden. Während der Diebstahlshandlung beschädigten die unbekannten Täter, vermutlich beim Ausparken einen anderen Pkw und ließen den Peugeot anschließend aus bislang unbekannten Gründen zurück.



Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR entstanden.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg geführt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Diebstahl geben können oder in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



