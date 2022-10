POL-LWL: Ermittlungen wegen Körperverletzungen nach tätlicher Auseinandersetzung

Dobbertin (ots) -



Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Rande einer Tanzveranstaltung in Dobbertin sind am frühen Montagmorgen insgesamt 5 Personen leicht verletzt worden. Ausganspunkt sollen zwei 21 und 24 Jahre alten Männer gewesen sein, die im Außenbereich zwei auf einer Parkbank sitzende Personen angegriffen haben sollen. Bei den Opfern handelt es sich um eine 21-jährige Frau und um einen 20-jährigen Mann, die durch den Angriff Schürfwunden erlitten. Beide Opfer wehrten sich, wobei ihnen ein unbeteiligter Mann zur Hilfe kam. Dieser unbeteiligte Helfer, ein 32-jähriger Mann, soll kurz darauf von drei hinzukommenden Männern angegriffen worden sein. Durch Schläge und Tritte wurde der 32-jährige leicht verletzt. Die drei Unbekannten flüchteten nach der Tat. Die beiden Tatverdächtigen, die zuvor die beiden Personen auf der Parkbank angegriffen haben sollen, konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Zuge des Gerangels erlitten auch sie leichte Verletzungen. Beide waren alkoholisiert. Gegen sie ist Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Hinsichtlich des zweiten Vorfalls, bei dem ein 32-Jähriger durch Schläge und Tritte leicht verletzt worden war, ist Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt erstattet worden. Im Zuge der Ermittlungen zu beiden Vorfällen sucht die Kriminalpolizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) jetzt Zeugen.



