POL-LWL: Mit Holzstämmen beladener LKW-Anhänger kippt in den Straßengraben

Witzin (ots) -



Auf der Kreisstraße 108 bei Lübzin ist am Dienstagabend der Anhänger eines mit Holzstämmen beladenen LKW-Gespanns umgekippt. Der 58-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Zuvor hatte der Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Anhänger kippte daraufhin auf die Seite und verlor seine Ladung.

Hierbei wurden ein Leitpfosten und die Straßenbankette beschädigt.

Für die Bergung des Fahrzeuggespanns sowie der Holzstämme musste die Kreisstraße an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell