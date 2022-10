POL-HRO: Sicherheit durch Sichtbarkeit - Schwerpunkt der Verkehrskontrollen im Oktober

Rostock (ots) -



Regen, Nebel und Dunkelheit stellen einige Risikofaktoren dar, denen

sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Herbst

stellen müssen. Da viele der Fahrten im Dunkeln stattfinden, sind

eine gute Sicht, gutes Licht, aber auch eine gute Erkennbarkeit für

die Sicherheit im Straßenverkehr besonders wichtig.

Im Jahr 2021 gab es landesweit insgesamt 13 Verkehrsunfälle, bei

denen die beteiligten Fahrzeuge technische Mängel in Form von

Beleuchtung aufwiesen. Während die Anzahl im Vergleich zu anderen

Ursachen eher unauffällig scheint, liegt der prozentuale Wert der

hierdurch Verletzten mit 54% vergleichsweise hoch.

Daher legt die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang

mit der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Monat Oktober den Fokus

auf die lichttechnischen Einrichtungen. Gleichzeitig werden auch der

gewerbliche Güter- und Personenverkehr kontrolliert.

Die Auftaktveranstaltung wird durch das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier Dummerstorf am 5. Oktober in der Zeit von 15:00

bis 18:30 Uhr im Bereich des Rostocker Überseehafens durchgeführt.



Die Maßnahmen werden über den gesamten Monat Oktober fortgeführt.

Im ganzen Bundesland werden Beamtinnen und Beamten aller acht

Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock

im Einsatz sein. Entsprechend dem Motto "Sicherheit durch

Sichtbarkeit" werden Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen und

Fahrrädern überprüft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell