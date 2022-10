POL-NB: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Mirow (ots) -



Am 02.10.2022 gegen 13:30 Uhr kamen die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz in einem Haus der Starsower Straße in Mirow zum Einsatz. Dem Einsatz ging ein Zeugenhinweis über den Anbau von Cannabis voraus.



Die verantwortliche Wohnungseigentümerin wurde vor ihrer Wohnung angetroffen. Dabei handelt es sich um eine 35-jährige Deutsche, die den Neustrelitzer Polizeibeamten bereits aus vergangenen Einsätzen bekannt ist. Einer Durchsuchung der Wohnung stimmte die Frau zu. Im Ergebnis dessen wurden mehrere Cannabispflanzen, ein Indoorzelt, ein Verschlag sowie Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden und folgend sichergestellt.



Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5114

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell