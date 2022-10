POL-LWL: Vermisster Mann aus Goldberg tot aufgefunden (Löschung der Öffentlichkeitsfahndung)

Goldberg (ots) -



Ein seit Dienstagmorgen aus einer Pflegeeinrichtung in Goldberg verschwundener 47-jähriger Mann ist tot. Eine Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte die Leiche des Mannes am Dienstagmittag im Goldberger See. Der Leichnam wurde wenig später durch die Polizei aus dem Flachwasser im Bereich einer Badestelle geborgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Anzeichen, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten, liegen derzeit nicht vor.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell