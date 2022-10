POL-LWL: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei Vermisstenfahndung

Goldberg (ots) -



Seit dem frühen Dienstagmorgen fahndet die Polizei nach einem 47-jährigen Mann aus Goldberg. Der Mann ist aus einem Pflegeheim in Goldberg verschwunden und benötigt dringend Medikamente. Details zum Vermisstenfall sowie ein Foto und die Personenbeschreibung sind unter folgendem Link zu finden: https://fcld.ly/volker-s

Hinweise zum Aufenthalt nehmen das Polizeirevier in Plau (Tel. 038735/ 8370) als auch die Einsatzleitstelle der Polizei unter dem Notruf: 110 entgegen.



