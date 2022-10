POL-HWI: Diebe entwenden Gasflaschen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Wegen des Diebstahls mehrerer Gasflaschen vom Gelände eines Wariner Getränkemarktes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Der oder die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum vom 29. September,18:30 bis 08:30 Uhr des Folgetages Zutritt in das verschlossene Lager für die Gasflaschen. Insgesamt entwendeten die Unbekannten mehr als 20 große sowie kleine Gasflaschen und verursachten einen Gesamtschaden von circa 1500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl in der Friedensstraße nimmt die Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell