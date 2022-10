POL-SN: Polizei stoppt mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei konnte am Freitagabend einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat stoppen.



Ein Zeuge beobachtete gegen 20.00 Uhr, wie ein 39-jähriger Mann mit einem Pkw mit Anhänger auf ein Firmengelände in der Pampower Straße in Schwerin/ Wüstmark fuhr. Dort lud er mehrere Gebinde Dämmmaterial auf und entwendete diese. Anschließend flüchtete der Deutsche aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim vom Tatort.



Der Polizei gelang es, den Mann in der Ortslage Hasenhäge anzuhalten und mit dem Tatvorwurf zu konfrontieren. Das Baumaterial konnte sichergestellt werden.



Strafanzeige wurde erstattet; das Kriminalkommissariat Schwerin ist mit den weiteren Ermittlungen beauftragt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell